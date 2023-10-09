Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Цієї зими сили ППО зосередяться на енергетиці та стратегічних об’єктах – Ігнат

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 06:10
Цієї зими сили ППО зосередяться на енергетиці та стратегічних об’єктах – Ігнат
ЗРК NASAMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Цієї зими сили протиповітряної оборони активно застосовуватимуть свої зусилля для захисту енергетичного сектору, стратегічних об'єктів держави та об'єктів критичної інфраструктури. 

Джерело: речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону, NV

Деталі: Така ж тактика була використана і минулої зими.

Реклама:

Ігнат підкреслив, що існує цілий перелік об'єктів, які можуть бути потенційними мішенями для ворога.

Також, за його словами, слід враховувати, що продовольчий сектор має бути включений до переліку об'єктів критичної інфраструктури, оскільки це один з напрямків атаки з боку Росії.

Ігнат відзначив, що Україні досі не вистачає відповідних систем оборони, тому доводиться використовувати усі доступні засоби для збиття повітряних цілей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ППОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
ППО
Штати можуть запропонувати Польщі "Залізний купол" в обмін на Patriot для України – Politico
В ніч на 6 жовтня ППО знищила 25 із 33 ворожих "Шахедів"
Ворог атакував дронами інфраструктуру Подунав'я, 11 БПЛА знищено – Сили оборони півдня
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: