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Цієї зими сили ППО зосередяться на енергетиці та стратегічних об’єктах – Ігнат

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 06:10
Цієї зими сили ППО зосередяться на енергетиці та стратегічних об’єктах – Ігнат
ЗРК NASAMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Цієї зими сили протиповітряної оборони активно застосовуватимуть свої зусилля для захисту енергетичного сектору, стратегічних об'єктів держави та об'єктів критичної інфраструктури. 

Джерело: речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону, NV

Деталі: Така ж тактика була використана і минулої зими.

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Ігнат підкреслив, що існує цілий перелік об'єктів, які можуть бути потенційними мішенями для ворога.

Також, за його словами, слід враховувати, що продовольчий сектор має бути включений до переліку об'єктів критичної інфраструктури, оскільки це один з напрямків атаки з боку Росії.

Ігнат відзначив, що Україні досі не вистачає відповідних систем оборони, тому доводиться використовувати усі доступні засоби для збиття повітряних цілей.

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Теми: ППОвійна
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