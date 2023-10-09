Китай будує ядерний підводний човен нового покоління

Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, які вперше стануть проблемою для США та союзників, оскільки ці субмарини важко відстежити.

Джерело: Reuters

Деталі: Аналітики та регіональні аташе з питань оборони стверджують, що з’являється все більше доказів того, що Китай зробить підводний човен з балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття. А його безшумність забезпечать російські технології.

Реклама:

Дослідження, обговорені на травневій конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу, передбачають, що за новими суднами буде набагато важче стежити. На думку семи аналітиків і трьох військових аташе, що базуються в Азії, цей висновок є достовірним.

Підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки, один із дослідників цього підводного човна Крістофер Карлсон сказав, що "тип 096 стане кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити".