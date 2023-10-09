Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони відбили атаки росіян на 6 напрямках, за добу було 37 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 9 жовтня 2023, 07:24
Сили оборони відбили атаки росіян на 6 напрямках, за добу було 37 боєзіткнень − Генштаб
Українські воїни. Фото ілюстративне з сайту ДПСУ

Російські окупанти намагалися атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках, за добу сталося 37 боєзіткнень, але сили оборони всі атаки загарбників відбили.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 9 жовтня у Facebook 

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та цивільних об’єктів нашої держави.

Реклама:

Авіаційних ударів зазнали: Грабовське Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Берислав Херсонської області".

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіян здійснили близько 15 невдалих атак в районах Авдіїївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Оборонці завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.

Теми: Донецька областьЛуганська областьЗапорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Донецька область
Російські війська мінують раніше очищені ділянки фронту на Запоріжжі – ISW
Росіяни вдарили "Іскандером" по Костянинівці: серед поранених – дитина 9 років
Розвідка Британії звітує про успіхи України у районі Великої Новосілки
Останні новини
03:58
Росіяни стурбовані "українською активністю" на лівому березі Дніпра Херсонщини – ISW
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
Усі новини...
Реклама: