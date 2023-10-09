Сили оборони відбили атаки росіян на 6 напрямках, за добу було 37 боєзіткнень − Генштаб

Російські окупанти намагалися атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках, за добу сталося 37 боєзіткнень, але сили оборони всі атаки загарбників відбили.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 9 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та цивільних об’єктів нашої держави.

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Авіаційних ударів зазнали: Грабовське Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Берислав Херсонської області".

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

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На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіян здійснили близько 15 невдалих атак в районах Авдіїївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Оборонці завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.