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Мирні жертви: двоє загиблих на Херсонщині й Харківщині, два десятки поранених

Олена РощінаПонеділок, 9 жовтня 2023, 09:07
Мирні жертви: двоє загиблих на Херсонщині й Харківщині, два десятки поранених
Наслідки нічного обстрілу Херсона, фото Херсонської МВА

За минулу добу, 8 жовтня, через військові дії російської армії загинули щонайменше два мирних жителі України, ще 22 людей було поранено.

Джерело: дані Херсонської, Донецької, Харківської, Запорізької, Сумської обласних військових адміністрацій, голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Деталі: У Херсонській області через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 людей дістали поранення, з них – 2 дитини. На Донеччині росіяни 8 жовтня поранили 4 жителів Костянтинівки. У Вовчанську на Харківщині загинула жінка.

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На Херсонщині за минулу добу армія РФ здійснила 53 обстріли, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 96 снарядів. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; автостоянку та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні; територію церкви у Херсонському районі.

Цієї ночі російські війська також били по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя, проте про потерпілих інформація не надходила, повідомив Мрочко.

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У Харківській області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по м. Вовчанськ Чугуївського району, який стався після 18:00 в неділю, було серйозно пошкоджено два приватні будинки. Загинула цивільна жінка 65 років. Загалом за добу через удари окупантів у м. Вовчанськ було пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. 

Після 18:30 були зафіксовані ворожі обстріли у с. Землянки. Там без постраждалих та серйозних руйнувань.

Загалом під ворожим вогнем перебували понад 15 населених пунктів Харківщини: зокрема, Кам’янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка. 

У Запорізькій області минулої доби військовослужбовці РФ здійснили 77 ударів по 16 населених пунктах, однак про потерпілих даних немає. 

У понеділок зранку росіяни обстріляли Хотінську громаду на Сумщині, зафіксовано 4 вибухи з міномету. Наслідки обстрілу поки не відомі. 

Теми: війнажертвиХерсонська областьХарківська область
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