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Британська розвідка проаналізувала, як зміцнився союз РФ з Іраном за останні роки

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 11:13
Британська розвідка проаналізувала, як зміцнився союз РФ з Іраном за останні роки
ФОТО: GETTY IMAGES

На думку розвідки Міноборони Великої Британії, міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, зокрема з Іраном, для отримання дипломатичної, економічної та військової підтримки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на новий огляд відомства

Деталі: Як зазначається, військова допомога Ірану РФ у війні проти України передбачає не тільки сотні ударних безпілотників та артилерійських боєприпасів, але також угоду, що включає збирання та виробництво цих БПЛА за ліцензією у Росії.

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Британська розвідка вказує, що російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки також інтенсифікувалися. Зокрема, нещодавно Іран заявив, що Росія інвестує 2,76 млрд доларів в Іран у 2022-23 роках.

Взаємодія РФ з Іраном майже напевно зросте після нещодавнього прийняття Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до БРІКС, переконані у відомстві.

"Економічні зв'язки, ймовірно, поглиблюватимуться, оскільки Росія прагне послабити санкції", – йдеться в огляді.

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Що передувало: Міноборони Британії заявило, що Іран фактично сам зізнався у порушенні резолюцій ООН щодо нерозповсюдження зброї, коли під час візиту міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу показав власні ракети.

Перед цим США оголосили санкції проти мережі, яка сприяє виробництву "Шахедів" в Ірані.

Теми: війнарозвідкаВелика Британія
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