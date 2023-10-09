Росіяни вдарили по церкві в Херсоні під час служби: віряни прикривали один одного – ЗМІ
Понеділок, 9 жовтня 2023, 11:14
Під час обстрілу храму Різдва Богородиці в Херсоні віряни, що зібралися на недільну службу, прикривали один одного власними тілами.
Джерело: місцеве видання "Мост", очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Деталі: За інформацією ЗМІ, біля храму розірвалося декілька снарядів. Один з них влучив на його територію, спричинивши різноманітні руйнування.
Реклама:
В невеличкій церкві знаходилося багато людей, двоє дістали поранення. Першу допомогу пораненим жінкам надавали прямо в храмі
Про влучання на території церкви в Херсонському райні 8 жовтня також повідомляв очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
ВІДЕО ДНЯ