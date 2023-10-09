Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Якщо Україна програє Росії, це буде кінець Європи

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 11:24
Кулеба: Якщо Україна програє Росії, це буде кінець Європи
ілюстративне фото з Facebook президента Зеленського

Повномасштабна війна Російської Федерації проти України є екзистенційною для Європи, тому європейці не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною. 

Джерело: глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив у інтерв’ю Forbes, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Кулеби, зараз у Європі переважає наратив тривалої підтримки України "стільки, скільки потрібно" для перемоги. 

Реклама:

Пряма мова: "Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє".

Нагадаємо: Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що союзники мають витримати випробування часом у питанні допомоги України, тому що зараз розрахунок Кремля – саме на "втому від війни".

Глава МЗС Литви днями також наголошував, що світ не може собі дозволити "втомитися" від війни. На цьому наголосила також міністерка закордонних справ Ісландії, яка також висловила думку, що за нинішніх обставин природно й логічно прийняти Україну до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
війна
Польща передала військовим базу відпочинку, яку "відвоювала" в посольства РФ
Глави МЗС Євросоюзу збираються на екстрену зустріч через ситуацію в Ізраїлі
Міністр оборони Ізраїлю наказав взяти в облогу сектор Гази: ні електрики, ні їжі
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: