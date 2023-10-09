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Кулеба: Якщо Україна програє Росії, це буде кінець Європи

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 11:24
Кулеба: Якщо Україна програє Росії, це буде кінець Європи
ілюстративне фото з Facebook президента Зеленського

Повномасштабна війна Російської Федерації проти України є екзистенційною для Європи, тому європейці не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною. 

Джерело: глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив у інтерв’ю Forbes, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Кулеби, зараз у Європі переважає наратив тривалої підтримки України "стільки, скільки потрібно" для перемоги. 

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Пряма мова: "Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє".

Нагадаємо: Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що союзники мають витримати випробування часом у питанні допомоги України, тому що зараз розрахунок Кремля – саме на "втому від війни".

Глава МЗС Литви днями також наголошував, що світ не може собі дозволити "втомитися" від війни. На цьому наголосила також міністерка закордонних справ Ісландії, яка також висловила думку, що за нинішніх обставин природно й логічно прийняти Україну до НАТО.

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Теми: війнаЄвропа
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