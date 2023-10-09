Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ССО влаштували вибухові "жнива" на Запорізькому напрямку

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 жовтня 2023, 12:09
ССО влаштували вибухові жнива на Запорізькому напрямку
скриншот

За тиждень на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій знищили кілька артилерійських установок, РСЗВ, спецтехніку, автомобілі і засіб радіоелектронної боротьби, а також живу силу противника.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах та в коментарі УП

Дослівно: "Артустановки, РСЗВ, жива сила, спецтехніка, автомобілі і засіб РЕБ. Такий список знищених цілей на рахунку одного з підрозділів ССО України лише за кілька днів.

Реклама:

Неабиякі "жнива" оператори Сил спеціальних операцій влаштували на Запорізькому напрямку".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Спецпризначенці зазначають, що це стало можливим завдяки професійно проведеній розвідці. Справу довершили артилеристи дружніх підрозділів Сил оборони. Воїни ССО навели їх на цілі і корегували вогонь гармат.

Теми: ССО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
ССО
Бійці ССО виграли "дуель" у мінометних розрахунків військ РФ
На Східному напрямку за одну добу бійці ССО знищили 27 росіян і вивели з ладу "Нону"
Бійці ССО влаштували феєричну детонацію: знищено 7 одиниць техніки і склад окупантів
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: