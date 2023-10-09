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ССО влаштували вибухові "жнива" на Запорізькому напрямку

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 жовтня 2023, 12:09
ССО влаштували вибухові жнива на Запорізькому напрямку
скриншот

За тиждень на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій знищили кілька артилерійських установок, РСЗВ, спецтехніку, автомобілі і засіб радіоелектронної боротьби, а також живу силу противника.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах та в коментарі УП

Дослівно: "Артустановки, РСЗВ, жива сила, спецтехніка, автомобілі і засіб РЕБ. Такий список знищених цілей на рахунку одного з підрозділів ССО України лише за кілька днів.

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Неабиякі "жнива" оператори Сил спеціальних операцій влаштували на Запорізькому напрямку".

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Деталі: Спецпризначенці зазначають, що це стало можливим завдяки професійно проведеній розвідці. Справу довершили артилеристи дружніх підрозділів Сил оборони. Воїни ССО навели їх на цілі і корегували вогонь гармат.

Теми: ССО
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