ССО влаштували вибухові "жнива" на Запорізькому напрямку

За тиждень на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій знищили кілька артилерійських установок, РСЗВ, спецтехніку, автомобілі і засіб радіоелектронної боротьби, а також живу силу противника.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах та в коментарі УП

Дослівно: "Артустановки, РСЗВ, жива сила, спецтехніка, автомобілі і засіб РЕБ. Такий список знищених цілей на рахунку одного з підрозділів ССО України лише за кілька днів.

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Неабиякі "жнива" оператори Сил спеціальних операцій влаштували на Запорізькому напрямку".

ССО мали вибухові "жнива" на Запорізькому напрямку

ВІДЕО Сил спецоперацій pic.twitter.com/bsxwbRCV4x — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 9, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Спецпризначенці зазначають, що це стало можливим завдяки професійно проведеній розвідці. Справу довершили артилеристи дружніх підрозділів Сил оборони. Воїни ССО навели їх на цілі і корегували вогонь гармат.