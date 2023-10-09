ХАМАС два роки вводив Ізраїль в оману, щоб напасти, а Єгипет попереджав – ЗМІ

Палестинська терористична організація ХАМАС проводила тривалу й ретельну кампанію обману щодо своїх намірів і застала Ізраїль зненацька, розпочавши масовану атаку в суботу 7 жовтня, розповіли джерела "Reuters". А представник єгипетської розвідки анонімно заявив, що Ізраїль проігнорував попередження про загрозу.

Джерело: "Reuters", "The Times of Israel"

Деталі: "Reuters" зібрав картину подій зі свідчень джерела, близького до ХАМАСу, та трьох джерел в органах безпеки Ізраїлю.

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Суботній штурм – найгірший пролом в ізраїльській обороні з часів війни арабських армій у 1973 році – відбувся після двох років хитрощів Хамасу, який тримав свої військові плани в таємниці і переконував Ізраїль, що він не хоче воювати, пише "Reuters".

У той час як Ізраїль був переконаний, що він стримує втомлений війною Хамас, надаючи економічні стимули робітникам Гази, бойовики угруповання тренувалися і навчалися, часто у всіх на очах, повідомило джерело, близьке до Хамасу.

Тому сили ХАМАС, які використовували бульдозери, дельтаплани і мотоцикли, змогли взяти гору над найпотужнішою армією Близького Сходу.

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"ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до бою", – заявило джерело, близьке до Хамасу, описуючи плани найбільш приголомшливого нападу з часів війни Судного дня 50 років тому, коли Єгипет і Сирія застали Ізраїль зненацька і змусили його боротися за своє виживання.

"ХАМАС використовував безпрецедентну тактику розвідки, щоб ввести Ізраїль в оману протягом останніх місяців, створюючи у громадськості враження, що він не бажає вступати в бій або конфронтацію з Ізраїлем, готуючись до цієї масованої операції", – сказало джерело.

Ізраїль визнає, що його застала зненацька атака, приурочена до єврейського шабату і релігійного свята.

Речник Армії оборони Ізраїлю майор Нір Дінар сказав: "Це наше 11 вересня. Вони нас дістали. Вони застали нас зненацька і швидко атакували з багатьох місць: і з повітря, і з землі, і з моря".

За словами джерела, близького до ХАМАС, палестинські ісламісти побудували в Газі імітацію ізраїльського поселення, де відпрацьовували висадку військового десанту і тренувалися штурмувати його. Вони навіть зняли відеозаписи цих маневрів. "Ізраїль, безумовно, бачив їх, але був переконаний, що ХАМАС не хоче вступати в конфронтацію", – сказало джерело.

ХАМАС намагався переконати Ізраїль, що він більше дбає про те, щоб працівники Гази мали доступ до роботи через кордон, і не зацікавлений у розв'язанні нової війни.

Ізраїль після війни з ХАМАС у 2021 році намагався забезпечити базовий рівень економічної стабільності в Газі, давав тисячі дозволів, щоб жителі міста могли працювати в Ізраїлі або на Західному березі річки Йордан, де зарплата в будівництві, сільському господарстві або сфері послуг може в 10 разів перевищувати рівень оплати праці в Газі.

Джерело в ізраїльській службі безпеки визнало, що ізраїльські спецслужби були обмануті ХАМАСом: "Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь цей час вони були залучені до навчань/тренувань, поки не влаштували бунт".

У рамках своєї хитрості протягом останніх двох років ХАМАС утримувався від військових операцій проти Ізраїлю, навіть коли інша ісламістська збройна група, що базується в Газі, відома як "Ісламський джихад", розпочала серію власних штурмів і ракетних обстрілів.

У той же час Ізраїль відвернув свою увагу від ХАМАСу, намагаючись укласти угоду про нормалізацію відносин з Саудівською Аравією.

Ізраїль довгий час пишався своєю здатністю проникати в ісламістські угруповання і контролювати їх. Тому, за словами джерела, близького до ХАМАСу, важливою частиною плану було уникнути витоку інформації. Багато лідерів ХАМАСу не знали про ці плани, і під час тренувань 1000 бійців, задіяних у штурмі, не мали уявлення про точну мету навчань.

Сама операція була розділена на чотири частини, повідомило джерело з ХАМАСу.

Першим кроком був шквал з 3000 ракет, випущених із Гази, який збігся з вторгненням бойовиків, що пролетіли на дельтапланах над кордоном, повідомило джерело.

Щойно бійці на дельтапланах опинилися на землі, вони забезпечили безпеку місцевості, щоб елітний підрозділ спецпризначенців міг штурмувати укріплену електронно-цементну стіну, яка відокремлює Газу від поселень. Бійці використовували вибухівку, щоб прорвати бар'єри, а потім прорвалися на мотоциклах. Бульдозери розширили проміжки – і ще більше бойовиків в'їхали на повнопривідних автомобілях.

Підрозділ спецпризначення атакував штаб-квартиру ізраїльської армії в південній частині Гази і заглушив її зв'язок, не даючи можливості особовому складу телефонувати командирам або один одному, повідомило джерело.

За словами джерела, близького до ХАМАСу, фінальна частина включала переміщення заручників до Гази, в основному на початку атаки.

Джерело в ізраїльській службі безпеки повідомило, що ізраїльські війська на півдні поблизу Гази не укомплектовані, оскільки деякі з них були передислоковані на Західний берег річки Йордан для захисту ізраїльських поселенців після сплеску насильства між ними і палестинськими бойовиками. "Вони (ХАМАС) скористалися цим", – сказало джерело.

Генерал у відставці Яків Амідрор, колишній радник з національної безпеки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, заявив журналістам у неділю, що цей напад став "величезним провалом системи розвідки і військового апарату на півдні".

За його словами, деякі союзники Ізраїлю говорили про те, що ХАМАС набув "більшої відповідальності", і там "по дурості почали вірити, що це правда".

"Ми не допустимо цієї помилки знову і знищимо ХАМАС, повільно, але впевнено", – сказав Амідрор.

У свою чергу, "The Times of Israel" пише, що представник єгипетської розвідки на умовах анонімності заявив, що Єгипет, який часто виступає посередником між Ізраїлем і ХАМАС, неодноразово говорив з ізраїльтянами про "щось велике", не уточнюючи, що саме.

За словами єгиптянина, ізраїльські чиновники були зосереджені на Західному березі річки Йордан і применшували загрозу з боку Гази.

Уряд Нетаньягу складається з прихильників єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан, які вимагали посилення безпеки перед обличчям зростаючої хвилі насильства за останні 18 місяців.

"Ми попереджали їх, що вибух ситуації наближається, і дуже скоро, і він буде великим. Але вони недооцінили ці попередження", – сказав представник єгипетської розвідки.