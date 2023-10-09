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Зеленський змінив командувача Сил тероборони ЗСУ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 жовтня 2023, 14:14
Зеленський змінив командувача Сил тероборони ЗСУ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ОПУ

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Анатолія Баргилевича новим командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Джерело: укази президента №679/2023, №678/2023

Дослівно: Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України".

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Деталі: Іншим указом Зеленський звільнив з посади командувача Сил тероборони Ігоря Танцюру.

Нагадаємо: Президент призначив Ігоря Танцюру командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України 15 травня 2022 року. Баргилевич був командувачем територіальної оборони командування Сухопутних військ ЗСУ.

Теми: ЗеленськийЗбройні силикадриукази
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