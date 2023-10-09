У військкоматі Чернівців били затриманого на очах у поліцейських, ті посміхались: йде перевірка

У мережі з’явилося відео побиття чоловіка у військкоматі Чернівців на очах у поліцейських у липні минулого року, правоохоронці долучили його до провадження і проводять перевірку.

Джерело: пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП, анонімні Telegram-канали, пресслужба Державного бюро розслідувань, пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

Деталі: Відео оприлюднили в мережі вночі. На кадрах, які датовані 30 липня 2022 року, видно, що близько 03:30 чоловіка у наручниках завели у держустанову двоє поліцейських.

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У приміщенні з'явився чоловік у цивільному і головою вдарив затриманого.

Згодом на відео з'являються люди у військовій формі, ймовірно працівники ТЦК. Один з них починає бити затриманого. Поліцейський спостерігає за побиттям та посміхається. Також у кадрі знову з'являється нібито цивільний, який продовжує бити чоловіка у наручниках. Поліція знову лише спостерігає, не перешкоджаючи побиттю.

Після побиття черговий дає затриманому документи для підпису. Чоловік намагається щось пояснити, але до нього підходить військовий та починає бити. "Додаткових" стусанів йому надавав цивільний. Поліція просто спостерігає, військові посміхаються.

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Зрештою чоловік підписує документ, його виводять.

Анонімні Telegram-канали повідомляли, що все це відбувалось в приміщенні ТЦК та СП Чернівців, і таким чином з затриманого намагалися вибити згоду на підпис на мобілізацію.

Вдень 9 жовтня Чернівецький обласний військкомат підтвердив, що подія відбулась 31 липня минулого року, і правоохоронці відкрили кримінальне провадження, проте, як повідомляють у військкоматі, відео не було у матеріалах справи.

Дослівно військкомат: "Щодо відео, яке поширюються у соціальних мережах.

Подія відбулась 31.07.2022. По даному факту відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило.

У зв’язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події.

Керівництво Чернівецького обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України і проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП".

Оновлено: ДБР повідомило, що поліція відкрила провадження наступного дня після побиття. У серпні 2023 року справу передали Державному бюро розслідувань.

Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Наразі встановлені особи усіх фігурантів, присутніх на відео.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 146 KK України).

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила, що двоє солдат Чернівецького ТЦК та СП, а також керівник громадського формування завдали військовозобов’язаному, який на цей час перебуває за кордоном, кілька ударів тупим предметом, спричинивши легкі травми.

Наразі допитано постраждалого, учасників інциденту та свідків, перевіряється причетність працівників ТЦК та органів поліції.