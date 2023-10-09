Ворог обстріляв Херсон та околиці: поранені охоронець бібліотеки та пенсіонерка

Російські військові зранку влучили поблизу бібліотеки в Херсоні, внаслідок чого дістав поранення охоронець закладу, ще одна людина поранена внаслідок обстрілу приміського селища вдень.

Джерело: пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Деталі: Близько 10:30 ворог поцілив поблизу однієї з місцевих бібліотек. Поранення дістав 55-річний охоронець закладу.

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Крім того, о 13:10 ворог з артилерії обстріляв приміське селище. У стані середньої тяжкості госпіталізовано жінку 63 років.