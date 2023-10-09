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Сили оборони мають частковий успіх біля Вербового – командувач ОСУВ "Таврія"

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 жовтня 2023, 16:26
Сили оборони мають частковий успіх біля Вербового – командувач ОСУВ Таврія
ілюстративне фото ОСУВ "Таврія"

Сили оборони мають частковий успіх на захід від Вербового на Мелітопольському напрямку.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram

Пряма мова: "Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

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Маємо частковий успіх західніше Вербового".

Деталі: За словами Тарнавського, протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень, окрім того здійснив 455 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 795 вогневих завдань.

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Загальні втрати ворога склали 147 осіб. Силами оборони було знищено 6 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ та одну артилерійську систему. Також злетіли у повітря 3 склади боєприпасів ворога.

Теми: війна
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