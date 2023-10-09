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"Схеми": екссуддя Верховного суду мала російський паспорт

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 жовтня 2023, 20:34
Схеми: екссуддя Верховного суду мала російський паспорт
суддя Верховного суду Валентина Сімоненко, фото - Верховний суд

Українські розслідувачі виявили, що в української екссудді Верховного суду Валентини Сімоненко був російський паспорт.

Джерело: проэкт "Схеми" від Радіо Свобода

Деталі: Відповідно до витягу з "Роспаспорту", який є у розпорядженні "Схем", Сімоненко стала громадянкою РФ 10 квітня 2003 року.

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Громадянство вона отримала згідно із законом, в якому зазначено, що особа, член подружжя якої або родич, або батьки мають російське громадянство.

На момент отримання громадянства РФ Сімоненко вже працювала суддею в Апеляційному суді Севастополя у Криму.

Наразі паспорт Сімоненко значиться "недійсним у зв’язку із закінченням  строку його дії".  

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Згідно із витягом, паспорт громадянки РФ на ім’я Валентини Смірнової видав орган внутрішніх справ у станиці Вешенській, що розташована у Ростовській області. В базах даних витоку мешканців РФ вказано, що станом на 2015 та 2017 роки Сімоненко була зареєстрована саме в цьому регіоні. У базі є дані її російського паспорта.

Це може свідчити про те, що Валентина Сімоненко не виходила з громадянства РФ, адже відповідно до указу президента Росії від 14 листопада 2002 року для цього  необхідно подати документ про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання. Що суддя, відповідно до витоку з російських баз даних, вірогідно, не зробила.

У коментарі "Схемам" суддя Сімоненко заперечила, що отримувала російське громадянство. Проте визнала, що їздила до Ростовської області, де на той момент проживали батьки її чоловіка. 

У березні 2023 року суддя подала заяву про відставку. Раніше агенція "Слідство.Інфо" повідомила що попри її поїздки в окупований Крим та зв’язки з місцевою окупаційною владою, Сімоненко отримуватиме довічне грошове утримання, адже має відповідний для цього стаж роботи суддею.

Голова всеукраїнського об'єднання "Автомайдан" Катерина Бутко, на прохання "Схем" порахувала, з огляду на зарплату судді за останні роки, що сума довічного грошового утримання Сімоненко може становити близько 200 000 гривень на місяць.

Також суддя підтвердила, що з квітня 2023 року отримує довічне грошове утримання у розмірі близько 200 тисяч гривень на місяць.

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