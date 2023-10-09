Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі судитимуть українця, який незаконно перевозив мігрантів

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 20:49
У Польщі судитимуть українця, який незаконно перевозив мігрантів
Скриншот із відео затримання українця від Прикордонної служби Польщі

Прикордонна служба Польщі затримала громадянина України, який причетний до організації незаконного переправлення мігрантів до Західної Європи.

Джерело: "Європейська правдаз посиланням на Прикордонну службу Польщі 

Деталі: 31-річного українця затримали ще минулого тижня співробітники оперативно-слідчої групи Прикордонної застави в Наревці, що в східній Польщі, спільно з працівниками відділу оперативної безпеки.

Реклама:

Слідство стверджує, що затриманий щонайменше рік незаконно переправляв мігрантів через так званий "зелений кордон", тобто найменш захищену ділянку польського кордону.

"Затриманий організовував перевізників для груп мігрантів та координував перевезення з прикордонної зони на територію країн Західної Європи. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено засоби зв'язку, які він використовував для здійснення своїх злочинних дій, ноутбуки та готівку", – пишуть у польській Прикордонній службі.

ВІДЕО ДНЯ

Суд ухвалив узяти затриманого під варту на три місяці. За скоєне громадянину України загрожує до восьми років ув’язнення, уточнюється в повідомленні.

Затримання українця відбулось у межах ширшого розслідування організованого злочинного угруповання, що організовує переправлення нелегальних мігрантів із Білорусі до Польщі.

Протягом цього року польська сторона кілька разів повідомляла про затримання громадян України, причетних до нелегальної міграції через польсько-білоруський кордон.

Нагадаємо, з 2021 року режим у Білорусі спричинив масову нелегальну міграцію до сусідніх Польщі, Латвії та Литви. Польща минулого року завершила спорудження п'ятиметрового паркану на кордоні та цього року завершила облаштування електронного бар’єра із засобами спостереження. 

Теми: ПольщаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Польща
Volkswagen обрав Польщу для свого першого заводу автомобільних акумуляторів
Польща передала військовим базу відпочинку, яку "відвоювала" в посольства РФ
Дипломатичне авто з супроводу прем’єра Польщі спричинило ДТП в Україні влітку
Останні новини
03:58
Росіяни стурбовані "українською активністю" на лівому березі Дніпра Херсонщини – ISW
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
Усі новини...
Реклама: