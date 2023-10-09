У Польщі судитимуть українця, який незаконно перевозив мігрантів

Прикордонна служба Польщі затримала громадянина України, який причетний до організації незаконного переправлення мігрантів до Західної Європи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Прикордонну службу Польщі

Деталі: 31-річного українця затримали ще минулого тижня співробітники оперативно-слідчої групи Прикордонної застави в Наревці, що в східній Польщі, спільно з працівниками відділу оперативної безпеки.

Реклама:

Слідство стверджує, що затриманий щонайменше рік незаконно переправляв мігрантів через так званий "зелений кордон", тобто найменш захищену ділянку польського кордону.

"Затриманий організовував перевізників для груп мігрантів та координував перевезення з прикордонної зони на територію країн Західної Європи. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено засоби зв'язку, які він використовував для здійснення своїх злочинних дій, ноутбуки та готівку", – пишуть у польській Прикордонній службі.

ВІДЕО ДНЯ

Суд ухвалив узяти затриманого під варту на три місяці. За скоєне громадянину України загрожує до восьми років ув’язнення, уточнюється в повідомленні.

Затримання українця відбулось у межах ширшого розслідування організованого злочинного угруповання, що організовує переправлення нелегальних мігрантів із Білорусі до Польщі.

Протягом цього року польська сторона кілька разів повідомляла про затримання громадян України, причетних до нелегальної міграції через польсько-білоруський кордон.

Нагадаємо, з 2021 року режим у Білорусі спричинив масову нелегальну міграцію до сусідніх Польщі, Латвії та Литви. Польща минулого року завершила спорудження п'ятиметрового паркану на кордоні та цього року завершила облаштування електронного бар’єра із засобами спостереження.