Пентагон виступив за військову допомогу Ізраїлю та Україні
У Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністерку з питань армії Крістін Вормут; Reuters
Деталі: Заява Крістін Вормут пролунала у час, коли робота Палати представників США все ще залишається паралізованою після відставки спікера Кевіна Маккарті – нові закони не будуть ухвалюватися, доки члени Конгресу не оберуть нового спікера.
Вормут зазначила, що США вивчають запити Ізраїлю про допомогу.
"Що дуже важливо, особливо у питанні боєприпасів і нашої спроможності потенційно підтримувати одночасно і ізраїльтян, і українців – це додаткове фінансування від Конгресу, щоб збільшити наші спроможності, наростити виробництво та оплатити самі боєприпаси… Нам потрібна додаткова підтримка від Конгресу. І я сподіваюся, що ми скоро побачимо її", – зазначила посадовиця.
Нагадаємо, президент США Джо Байден у неділю розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю після масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.
Також Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я.