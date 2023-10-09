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Пентагон виступив за військову допомогу Ізраїлю та Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 21:15

У Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Джерело:  "Європейська правда" з посиланням на міністерку з питань армії Крістін Вормут; Reuters

Деталі: Заява Крістін Вормут пролунала у час, коли робота Палати представників США все ще залишається паралізованою після відставки спікера Кевіна Маккарті – нові закони не будуть ухвалюватися, доки члени Конгресу не оберуть нового спікера. 

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Вормут зазначила, що США вивчають запити Ізраїлю про допомогу.

"Що дуже важливо, особливо у питанні боєприпасів і нашої спроможності потенційно підтримувати одночасно і ізраїльтян, і українців – це додаткове фінансування від Конгресу, щоб збільшити наші спроможності, наростити виробництво та оплатити самі боєприпаси… Нам потрібна додаткова підтримка від Конгресу. І я сподіваюся, що ми скоро побачимо її", – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у неділю розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю після масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

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Також Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я.

Теми: ІзраїльСША
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