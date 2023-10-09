Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сколихнуло Закарпаття: в Словаччині стався землетрус 5,4 бала

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 21:50
Сколихнуло Закарпаття: в Словаччині стався землетрус 5,4 бала
Скриншот

В західній частині Закарпатьскої області ввечері відчули поштовхи від землетрусу, що стався в сусідній Словаччині.

Джерело: Закарпатська ОВА, місцеве видання mukachevo.net, Головний центр спеціального контролю

Деталі: Землетрус магнітудою 5,4 бала зафіксували поблизу Гуменного, що в Словаччині.

Реклама:

Слабші поштовхи відчули в Ужгороді і навіть Мукачеві.

За інформацією центру контролю, землетрус стався на глибині 10 кілометрів о 21:23 за Київським часом. За класифікацією він належить до сильно помірних.

Дослівно ОВА: "Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації."

Теми: Словаччиназемлетрус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Словаччина
В.о. прем'єра Словаччини запевнив Зеленського в постійній підтримці України
Скарги України проти Польщі, Угорщини й Словаччини в СОТ зараз на паузі – торгпред
У президентки Словаччини пояснили, чому "притримують" військову допомогу для України
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: