Сколихнуло Закарпаття: в Словаччині стався землетрус 5,4 бала

В західній частині Закарпатьскої області ввечері відчули поштовхи від землетрусу, що стався в сусідній Словаччині.

Джерело: Закарпатська ОВА, місцеве видання mukachevo.net, Головний центр спеціального контролю

Деталі: Землетрус магнітудою 5,4 бала зафіксували поблизу Гуменного, що в Словаччині.

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Слабші поштовхи відчули в Ужгороді і навіть Мукачеві.

За інформацією центру контролю, землетрус стався на глибині 10 кілометрів о 21:23 за Київським часом. За класифікацією він належить до сильно помірних.

Дослівно ОВА: "Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

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За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації."