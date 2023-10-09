Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників

Повітряні сили у понеділок ввечері повідомили про загрозу ворожих безпілотників на півдні України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Рух ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини (курс може змінюватись)!

У разі оголошення сигналу повітряної тривоги – прямуйте в укриття!"

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Деталі: У Миколаївській та Херсонській областях оголосили повітряну тривогу. Згодом додалась Одеська та Дніпропетровська області.

Близько 1.00 прозвучав відбій повітряної тривоги.