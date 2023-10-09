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Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 жовтня 2023, 22:23
Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників
Ілюстративне фото безпілотників - getty images

Повітряні сили у понеділок ввечері повідомили про загрозу ворожих безпілотників на півдні України. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Рух ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини (курс може змінюватись)!
У разі оголошення сигналу повітряної тривоги – прямуйте в укриття!"

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Деталі: У Миколаївській та Херсонській областях оголосили повітряну тривогу. Згодом додалась Одеська та Дніпропетровська області. 

Близько 1.00 прозвучав відбій повітряної тривоги.

Теми: безпілотникиповітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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