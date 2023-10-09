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Як експартнер Єрмака різко розвинув бізнесові справи – розслідування

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 жовтня 2023, 23:54
Як експартнер Єрмака різко розвинув бізнесові справи – розслідування
Артем Колюбаєв. Фото із соцмереж

Українські журналісти дослідили, що експартнер голови Офісу президента України Андрія Єрмака по кінобізнесу Артем Колюбаєв за останні півроку розвинув будівельну справу, став співвласником фірми-виробника БпЛА та отримав 20 мільйонів гривень на свої кінопродукти.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Раніше журналісти Bihus.Info розповідали, що Колюбаєв після призначення Єрмака в ОП, почав активно входити в пов’язану з проросійськими політиками Віктором Медведчуком і Вадимом Столаром будівельну компанію ENSO.

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На початку 2023-го будівельні майданчики фірми зупинилися. Вадим Столар повернувся з-за кордону в Україну через загрозу втратити депутатський мандат. 

Втім потім Колюбаєв створив ще одну, нову компанію разом з одним з керівників ENSO, що натякало на те, що співпраця продовжується.

Компанії зі структури ENSO стабільно виплачували значні суми коштів Колюбаєву і його дружині Катерині. Йдеться про приблизно 6 мільйонів гривень за перші півроку 2023-го.

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ENSO заявило, що поновлює будівельні роботи на своїх майданчиках. Компанія, рахунки якій арештовували через знайдені там частки оточення Медведчука, завела нові і продовжила фінансувати будівництва ENSO.

Вадим Столар, якого після повернення в Україну відмовилися випускати назад, за даними "Української правди", з квітня почав знову виїжджати за межі країни.

Також навесні 2023 року Колюбаєв зберіг посаду голови Ради з державної підтримки кінематографії, хоча термін його вже закінчувався. Рішенням уряду термін продовжили до закінчення воєнного стану і ще на три місяці після нього.

Після цього, у червні, профільна Нацкомісія, яка відповідає за цінні папери, заявила про появу в Україні нового типу цінних паперів – "кредитних нот", а також про те, що експеримент став можливим через заяву приватної фірми "Маркет Консалт Плюс", яка і взяла проєкт на себе.

Власник цієї компанії, за даними журналістів, Артем Колюбаєв та ще 4 фонди, пов’язаних як з будівельною компанією ENSO, так і з самим Колюбаєвим.

Тоді ж, в червні кінопродакшн Колюбаєва "Мейнстрім Пікчерз" отримав від держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" дозвіл на виділення бюджетних коштів на створення одразу трьох кінопродуктів.

Згідно із договором, фірма Колюбаєва має отримати більше 20 мільйонів бюджетних гривень.

Також Колюбаєв разом з російським режисером українського походження Олексієм Кірющенком став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. Продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.

Ці безпілотники, як ідеться у розслідуванні, користуються попитом у військових і їх почали купувати з коштів президентського фонду United24.

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