Міноборони РФ заявило про перехоплення українських БпЛА над Курською областю
Середа, 1 листопада 2023, 00:30
Міноборони Росії заявило, що їхня ППО 31 жовтня перехопила українські безпілотники над територією Курської області.
Джерело: Міноборони РФ
Дослівно: "31 жовтня близько 23.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.
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Черговими засобами ППО два українських безпілотних літальних апарати перехоплено над територією Курської області".