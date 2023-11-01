Міноборони РФ заявило про перехоплення українських БпЛА над Курською областю

Міноборони Росії заявило, що їхня ППО 31 жовтня перехопила українські безпілотники над територією Курської області.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "31 жовтня близько 23.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

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Черговими засобами ППО два українських безпілотних літальних апарати перехоплено над територією Курської області".