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Міноборони РФ заявило про перехоплення українських БпЛА над Курською областю

Ольга Глущенко Середа, 1 листопада 2023, 00:30
Міноборони РФ заявило про перехоплення українських БпЛА над Курською областю
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯІНФОРМ

Міноборони Росії заявило, що їхня ППО 31 жовтня перехопила українські безпілотники над територією Курської області.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "31 жовтня близько 23.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

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Черговими засобами ППО два українських безпілотних літальних апарати перехоплено над територією Курської області".

Теми: Росіябезпілотникивійна
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