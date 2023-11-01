Сили оборони ведуть наступ на Бахмутському і Мелітопольському напрямках – аналітики

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що Сили оборони ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку і під Бахмутом.

Джерело: ISW

Деталі: Українські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області 31 жовтня.

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У Генеральному штабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському (західна частина Запорізької області) та Бахмутському напрямках.

Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але не здійснили жодних заявлених або підтверджених просувань 31 жовтня.

Українські офіційні особи, зокрема Генеральний штаб України, повідомили, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська), Іванівки (20 км на південний схід від Куп'янська) та Надії (16 км на захід від Сватового), але не проводили жодних наступальних дій на Лиманському напрямку.

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Російські джерела стверджували, що 31 жовтня українські війська провели невдалі наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, зокрема що українські сили безуспішно атакували в районі н.п. Синьківка, Ямполівка (17 км на захід від Кремінної) і Діброва (7 км на південний захід від Кремінної).

Українські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом, але 31 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генеральний штаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на південь від Бахмута.

карти ISW

Тим часом російські "воєнкори" стверджують, що російські війська відбили українські атаки біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Один із російських "воєнкорів" твердить, що українські війська закріпилися на позиціях на схід від залізничної колії біля Андріївки та трохи просунулися вперед на південь від цього села.

Російські війська контратакували під Бахмутом 31 жовтня, але не здобули жодних заявлених чи підтверджених перемог.

Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Кліщіївки, Андріївки та Південного (23 км на південний захід від Бахмута).

Російські "воєнкори" заявляли, що російські війська контратакували поблизу Берхівки (4 км на північ від Бахмута). Міністерство оборони (МО) Росії опублікувало кадри, на яких нібито показані підрозділи 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Росії, що діють на північ від Бахмута.

Російські джерела стверджували, що українські війська контратакували під Авдіївкою, але не робили жодних заяв і не підтверджували просування вперед 31 жовтня.

Росіяни стверджували, що окупанти відбили українську контратаку біля Авдіївського терикону на північний захід від Авдіївки. Проте російські "воєнкори" розійшлися в оцінках інтенсивності боїв на Авдіївському напрямку: один з них стверджував, що темп бойових дій зростає, а інший – що він знижується.

Загарбники продовжили наступальні операції під Авдіївкою 31 жовтня і підтвердили просування вперед.

Зокрема, геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили незначно просунулися на південний захід від Авдіївки і південний захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджували 30 і 31 жовтня, що сили РФ просуваються в районі Авдіївського коксохімічного заводу, що знаходиться безпосередньо на північ від Авдіївки.

За різними даними, йшлося про те, що російські війська не ведуть активних атак на коксохімічний завод і все ще готуються до наземного штурму, проте просунулися до околиць Авдіївської промзони.

Також російські "воєнкори" стверджують, що окупанти просуваються в районі Красногорівки, Тоненького (5 км на захід від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки), Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

карти ISW

Український Генеральний штаб повідомив 31 жовтня, що російські війська безуспішно атакували поблизу Кераміка (10 км на північний захід від Авдіївки), Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), Авдіївки, Тоненького, Північного та Первомайського.

Українські сили не проводили жодних заявлених або підтверджених наземних атак на захід або південний захід від Донецька 31 жовтня.

Російські війська продовжили наземні атаки на захід і південний захід від Донецька 31 жовтня і здійснили підтверджене просування вперед.

31 жовтня Генеральний штаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар'їнки (на захід від Донецька) і Новомихайлівки.

Українські війська не проводили жодних заявлених або підтверджених наземних обстрілів у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей 31 жовтня.

Російські війська продовжили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей 31 жовтня, але не здобули жодних підтверджених перемог. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Пречистівки (18 км на південний схід від Великої Новосілки), Золотої Ниви (12 км на південний схід від Великої Новосілки) та Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Українські війська продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області 31 жовтня, але не здобули жодних підтверджених перемог. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області). Російські джерела, в тому числі Міністерство оборони Росії, стверджують, що російські війська відбили українські атаки біля Роботиного, Вербового (9 км на схід від Роботиного), Новопрокопівки (3 км на південь від Роботиного), Копані (6 км на північний захід від Роботиного) і Нестерянки (12 км на північний захід від Роботиного).

карти ISW

Російські війська контратакували на заході Запорізької області 31 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Роботиного.

Джерело, пов'язане з БАРС-13 (російським бойовим резервом – ред.), стверджує, що війська РФ контратакували і відтіснили українські війська з позицій поблизу Вербового.

Також російські джерела стверджують, що російські війська провели успішну контратаку з Вербового в напрямку Роботиного. ISW не має підтвердження цих заявлених російських просувань.

Російські стверджують, що станом на 31 жовтня українські війська утримують позиції та продовжують наземну активність на східному (лівому) березі Херсонської області. За їхніми словами, українські сили продовжують утримувати позиції в Кринках (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра), а також біля Антонівського автодорожнього та залізничного мостів.

карти ISW

Також вони стверджують, що українські сили намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро) та Пойми (12 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро).

В огляді зазначається, що російські війська продовжили повітряні удари з використанням планерних бомб по цілях на західному (правому) березі Херсонської області 31 жовтня. Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що за минулу добу російські війська випустили 45 планерних бомб по цілях у Херсонському та Берсилавському районах.