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Окупанти вчергове перекривали Кримський міст і оголошували тривогу в Севастополі

Ольга Глущенко Середа, 1 листопада 2023, 05:52
Окупанти вчергове перекривали Кримський міст і оголошували тривогу в Севастополі
Кримський міст, фото: Getty Images

Вранці 1 листопада російські загарбники оголосили про перекриття Кримського моста і повітряну тривогу в Севастополі.

Джерело: РИА-Новости, "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, так званий "губернатор" Севастополя Михаїл Развожаєв

Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

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Деталі: Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Развожаєв заявив про повітряну тривогу.

Також Развожаєв повідомив, що дим у районі Севастопольської бухти "пов'язаний із тим, що військові використовують табельні засоби маскування".

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Оновлено: О 6:20 "губернатор" Севастополя оголосив про відбій тривоги.

Згодом окупанти повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.

Теми: Керченський містКримокупаціявійна
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