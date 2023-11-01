Блінкен і Остін пояснили, чому допомога Ізраїлю та Україні повинна бути об’єднаною

Міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Штатів Ентоні Блінкен під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань переконували, що "без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну".

Джерело: Голос Америки

Деталі: Блінкен зазначив, що в разі припинення допомоги Україні з боку США, європейські партнери, швидше всього, також зупинять свою підтримку.

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Пряма мова Блінкена: "По-перше, те, що ми бачимо зараз — це дивовижне об’єднання НАТО. Альянс, який насправді стає сильнішим і більшим проти агресії Путіна. Альянс, окремі його члени, які істотно активізувались. З точки зору розподілу тягаря, це приклад, коли ми спостерігаємо дуже значний розподіл тягаря, який майже напевно зникне, якщо ми підемо".

"Якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що викличе виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО".

"Це надіслало б також сигнал агресорам в усьому світі: якщо йому це зійде з рук, то ми також можемо. І тоді ми, швидше за все, матимемо світ, повний конфліктів. І це світ, який не підходить Сполученим Штатам. Для нас значно краще підтримати наші зусилля зараз, домагаючись успіху, ніж заплатити значно вищу ціну пізніше, коли нам доведеться мати справу з агресією".

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Деталі: Остін зазначив, що якщо Путін досягне "Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні. Якщо ви – країна Балтії, ви думаєте: я – наступний. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у перестрілці".

Він додав, що у Вашингтоні розуміють стратегію Путіна затягнути цю війну. І запевнив, що США намагаються зробити все можливе, аби підтримати Україну.

Глава Пентагону вкотре наголосив, що війни як в Україні, так і в Ізраїлі, впливають на національні інтереси США.

Пряма мова Остіна: "В Україні Путін відчув, що може перечекати. Це частина його стратегії, основна частина його стратегії.

Він сподівається, що Заходу набридне підтримувати Україну, і таким чином він скоро досягне свого. Якщо це так, якщо ми не будемо підтримувати Україну, і Путін переможе, він не зупиниться на Україні. Ми це знаємо, всі це знають.

Тому я вважаю, що важливо робити все необхідне, аби підтримати Україну та Ізраїль і допомогти їм захистити свою суверенну територію".

"Важливо нагадати собі, що те, що відбувається в Україні, та те, що відбувається в Ізраїлі, має значення не лише для України та Ізраїлю, це має значення для нас. Це також впливає на нашу національну безпеку.

Ми також повинні нагадати собі, що ці країни воюють щодня, і там щодня гинуть люди.

В Україні Путін продовжує атакувати мирне населення та здійснювати огидні воєнні злочини. Тож ці країни терміново потребують ресурсів, щоб вони могли продовжувати захищати свою суверенну територію".

Деталі: Ентоні Блінкен своєю чергою зауважив, що допомогу Україні та Ізраїлю не варто розділяти, оскільки обидві війни, за його словами, пов'язані між собою.

Пряма мова Блінкена: "Путін дуже сильно намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, він сподівається, що це відверне нас, нашу увагу від України та від його агресії в Україні. І що це призведе до того, що Сполучені Штати відкликають свої ресурси, припинять свою підтримку.

Водночас він об’єднався саме з тими елементами, які намагаються посіяти хаос в Ізраїлі. Тому ми вважаємо, що ці речі дуже об’єднані, і це є однією з причин, чому наш запит є спільним".

Деталі: Обоє посадовців, які доповідали на слуханні у Сенаті – Блінкен та Остін – зазначили, що фінансова допомога є інвестицією в оборонну промислову базу США і допомагає США поповнювати та оновлювати власні оборонні запаси.

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