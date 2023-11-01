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ЗСУ за добу знищили 680 окупантів і 30 ворожих ББМ

Ірина БалачукСереда, 1 листопада 2023, 07:54
ЗСУ за добу знищили 680 окупантів і 30 ворожих ББМ
Українські воїни. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони знищили 680 загарбників, 12 ворожих танків та 23 артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 301 490 (+680) осіб,
  • танків − 5 223 (+12) од,
  • бойових броньованих машин − 9 834 (+30) од,
  • артилерійських систем − 7 250 (+23) од,
  • РСЗВ − 846 (+2) од,
  • засобів ППО − 563 (+1) од,
  • літаків − 321 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 468 (+28) од,
  • крилатих ракет − 1 547 (+1),
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 624 (+34) од,
  • спеціальної техніки − 1 019 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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