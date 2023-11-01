Окупанти атакували біля Кліщіївки, Андріївки та Авдіївки, але безуспішно − Генштаб

Російські окупанти намагалися відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки у Донецькій області, але успіху не мали, загалом на фронті за добу було 68 боєзіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 листопада у Facebook

Деталі: На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де захисники відбили 5 атак окупантів. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Реклама:

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовують авіацію. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де захисники відбили близько 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де українські захисники відбили понад 10 атак противника.

На Запорізькому напрямку росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мали.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

На Лиманському напрямку окупанти штурмових дій не вели.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 − по пункту управління та 2 − по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 2 склади боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 8 артилерійських засобів противника.