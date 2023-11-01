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Росіяни під ніч обстріляли село Чайкине на Херсонщині, вбили чоловіка

Олена РощінаСереда, 1 листопада 2023, 08:31

Ввечері 31 жовтня російські військові обстріляли село Чайкине у Херсонській області, внаслідок чого загинув чоловік. За добу в області отримали поранення 8 осіб, зокрема двоє – ввечері. 

Джерело: Херсонська обласна прокуратура, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Деталі: За даними прокуратури, 31 жовтня  2023 року близько 22:00 російські військові обстріляли село Чайкине у Херсонському  районі. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік.  

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Під ворожий вогонь потрапили і інші населені пункти Бериславського району, двоє людей з пораненнями різного ступеню важкості доставлені до лікарні. За даними МВС, окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. 

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокудін повідомив, що загалом за минулу добу через російську агресію в Херсонській області 1 людина загинула, ще 8 дістали поранення.

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За добу противник здійснив 94 обстріли, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди. Зафіксовано 30 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; станцію технічного обслуговування та складські приміщення у Херсоні.

Теми: Херсонська областьобстрілвійнажертви
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