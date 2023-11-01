Прем’єра Нідерландів можуть підтримати на посаду генсека НАТО – Politico

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте оголосив про свою зацікавленість посадою генсека НАТО і вже отримав перші позитивні реакції від західних посадовців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Повідомляється, що троє високопоставлених європейських посадовців, які побажали залишитися анонімними, сказали, що Рютте має шанси отримати широку підтримку.

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Один з них спрогнозував, що його підтримають країни східного флангу Альянсу, для яких головним питанням є позиція кандидата щодо Росії та України.

Пряма мова виконавчого директора берлінського офісу Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бена Шреєра: "Рютте має перевагу в тому, що він дуже досвідчений політик із країни, яка традиційно була сполучною ланкою між поглядами англосаксонської та континентальної Європи. Більші країни-члени (НАТО) можуть розглядати його як гарне компромісне рішення".

Однак отримання найвищої посади в Альянсі є питанням кулуарних угод і лобіювання, щоб заручитися одностайною підтримкою всіх членів. Генсеку НАТО також потрібно отримати підтримку від Сполучених Штатів, найважливішого члена Альянсу. Наразі Рютте не має однозначного схвалення серед американських законодавців, деякі його не знають.

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Окрім тривалого політичного досвіду керівництва країною НАТО під час війни Росії проти України, ще одним важливим фактором є досвід Рютте у спілкуванні з Дональдом Трампом, якщо колишній президент повернеться на посаду після виборів у США наступного року.

"Рютте вже був там, коли Трамп був поруч, так що це допомагає", – прокоментував один із неназваних посадовців виданню.

Утім, проблемою Рютте можуть стати витрати Нідерландів на оборону, зазначив посадовець. "Він сидів за столом саміту (НАТО) в Уельсі в 2014 році, коли було погоджено зобов’язання щодо витрат на оборону, і відтоді був прем’єр-міністром. Але він не виконав цього зобов’язання", – зазначив співрозмовник видання.

Перешкодою для призначення може бути і стать Рютте, оскільки дехто в Альянсі прагне бачити на посаді генсека вперше в історії жінку. З моменту створення в 1949 році НАТО завжди очолювали чоловіки.

"Існує дуже великий шанс, враховуючи політичну підтримку, що цю посаду отримає європейська жінка… Що також було б дуже добре", – говорив Рютте у радіоінтерв'ю. Однак, поки що усіх жінки-кандидатки зіштовхувались з проблемами у боротьбі за цю посаду.

10 липня Рютте оголосив, що йде з політики. Він був прем'єр-міністром Нідерландів майже 13 років і залишиться на посаді, поки не буде сформований новий уряд.

Наприкінці жовтня Рютте повідомив, що його зацікавила посада генсека НАТО.

Колишній прем’єр-міністр Норвегії, 64-річний Єнс Столтенберг мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2022 року.

Однак члени НАТО не змогли домовитися про його наступника, тому двічі продовжували його мандат ще на рік у зв’язку з важливістю цієї посади на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.