Окупанти обстріляли 3 райони Донеччини: є загиблий та поранені
31 жовтня російські війська обстріляли три райони Донеччини, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
Джерело: прокуратура Донецької області
Деталі: За даними слідства, у вівторок окупанти обстріляли Покровський, Бахмутський та Волноваський райони.
Вдень армія РФ атакувала Красногорівку. Внаслідок влучання засобів ураження по одній з вулиць неподалік від власного приватного будинку зазнав поранень 59-річний місцевий житель.
О 17:00 окупанти завдали удару по селу Єлизаветівка Покровського району, де отримали тілесні ушкодження двоє сусідів 54 та 68 років. Чоловіків з осколковими пораненнями та переломами кісток доставили до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.
Через кілька годин внаслідок влучання осколку через вікно власного будинку загинув 58-річний мешканець с. Південне м. Торецька, який під час обстрілу був у помешканні разом із дружиною. За попередніми даними, війська держави-агресора атакували населений пункт з артилерії.
Близько 20:00 під приціл окупантів потрапило с. Новоукраїнка Волноваського району - на подвір’ї домоволодіння поранено жінку 73 років.