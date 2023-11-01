Окупанти обстріляли 3 райони Донеччини: є загиблий та поранені

31 жовтня російські війська обстріляли три райони Донеччини, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: За даними слідства, у вівторок окупанти обстріляли Покровський, Бахмутський та Волноваський райони.

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Вдень армія РФ атакувала Красногорівку. Внаслідок влучання засобів ураження по одній з вулиць неподалік від власного приватного будинку зазнав поранень 59-річний місцевий житель.

О 17:00 окупанти завдали удару по селу Єлизаветівка Покровського району, де отримали тілесні ушкодження двоє сусідів 54 та 68 років. Чоловіків з осколковими пораненнями та переломами кісток доставили до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Через кілька годин внаслідок влучання осколку через вікно власного будинку загинув 58-річний мешканець с. Південне м. Торецька, який під час обстрілу був у помешканні разом із дружиною. За попередніми даними, війська держави-агресора атакували населений пункт з артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 20:00 під приціл окупантів потрапило с. Новоукраїнка Волноваського району - на подвір’ї домоволодіння поранено жінку 73 років.