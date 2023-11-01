Ворог вдарив по центру Херсона: загинула працівниця МВА, двоє поранених

Російські військові зранку обстріляли центр Херсона – загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє людей дістали поранення.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба

Пряма мова: "Російські окупаційні війська атакують Херсон. Під обстрілом центральна частина міста".

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Деталі: У МВА закликали не перебувати на відкритому просторі та прямувати в укриття.

Оновлено: Мрочко повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула та троє осіб дістали поранення, серед них є працівники МВА та Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.

Пряма мова Мрочка: "Близько 9.00 ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по середмістю Херсона. Поцілив біля багатоповерхівок.

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На момент атаки жінки і чоловіки перебували на вулиці. Троє з них – співробітники Херсонської міської військової адміністрації, Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.

Поранена жінка у важкому стані. У неї травматична ампутація лівого передпліччя, поранення черевної порожнини. Один з чоловіків отримав легкі травми, інший ушпиталений у стані середньої тяжкості. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблої".

Більше деталей: Заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба уточнив, що загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє людей з Департаменту містобудування – поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога.

Виправлено: Мрочко відредагував свій допис у Telegram. Внаслідок обстрілу дістали поранення двоє людей, одна загибла. Раніше повідомлялося про трьох поранених.

Ще більше деталей: Пізніше Мрочко повідомив, що співробітниця МВА разом з колегою вийшла по воду. На момент ворожої атаки жінки були на вулиці. Ще один поранений співробітник МВА – чоловік.