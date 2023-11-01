Росіяни зранку обстріляли Нікополь: є загибла, 6 поранених

Внаслідок ранкової атаки безпілотника на місто Нікополь у Дніпропетровській області загинула одна людина, ще 6 осіб дістали поранення.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Пряма мова: "Вранці ворог вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон-камікадзе.

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Загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще – 73-річний чоловік".

Деталі: Пошкоджене приватне підприємство. Інформація уточнюється.

Оновлено: Дніпропетровська обласна прокуратура повідомляє, що 1 людина загинула та 6 дістали поранення внаслідок ворожої атаки БПЛА на Нікополь. Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство, аптеку, магазини.

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