Росіяни зранку обстріляли Нікополь: є загибла, 6 поранених
Середа, 1 листопада 2023, 10:07
Внаслідок ранкової атаки безпілотника на місто Нікополь у Дніпропетровській області загинула одна людина, ще 6 осіб дістали поранення.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура
Пряма мова: "Вранці ворог вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон-камікадзе.
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Загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще – 73-річний чоловік".
Деталі: Пошкоджене приватне підприємство. Інформація уточнюється.
Оновлено: Дніпропетровська обласна прокуратура повідомляє, що 1 людина загинула та 6 дістали поранення внаслідок ворожої атаки БПЛА на Нікополь. Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство, аптеку, магазини.
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