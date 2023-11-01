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У проросійській секті "Аллатри" йдуть обшуки по всій Україні – джерела

Станіслав ПогоріловСереда, 1 листопада 2023, 10:25
У проросійській секті Аллатри йдуть обшуки по всій Україні – джерела
Фото: джерела УП в правоохоронних органах

Служба безпеки та Національна поліція у середу, 1 листопада, проводять обшуки у секті "Аллатри" по всій Україні.

Джерело: джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Сьогодні СБУ та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "Аллатри".

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За даними джерел, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах країни-агресора та систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.

Подробиці обшуків поки не повідомляються.

Довідково: За даними з відкритих джерел "АллатРа" - це заснований у 2011 році в Україні міжнародний громадський рух, який "подекуди розглядається як новітній релігійний рух та окультна секта". Активність учасників проектів організації спостерігається начебто у більшості країн світу.

ВІДЕО ДНЯ

8 серпня 2023 року Генпрокуратура РФ визнала небажаною в Росії діяльність цього релігійного руху.

Рух "АллатРа" неодноразово критикувався за проросійські погляди. На думку авторів публікації на сайті "Слово і діло" одним із лідерів руху був Олег Кулініч, голова СБУ в АР Крим, звинувачений у державній зраді України на користь Росії. Також до секти відносили ексголову СБУ Івана Баканова. Офіційних підтверджень цьому немає.

Теми: СБУобшукиРосія
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