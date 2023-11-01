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У Сенаті США обіцяють "поховати" законопроєкт про допомогу Ізраїлю окремо від України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 1 листопада 2023, 10:53

У вівторок американські сенатори від обох партій висловили сумніви щодо плану республіканців Палати представників надати 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю без надання допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У понеділок республіканці Палати представників Конгресу США в рамках першої важливої законодавчої ініціативи нового спікера Майка Джонсона представили окремий законопроєкт про додаткові витрати лише для Ізраїлю.

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Проєкт представили всупереч проханню президента Джо Байдена про виділення 106 мільярдів доларів, які б включали допомогу Ізраїлю та Україні, фінансування для посилення конкуренції з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпеку на кордоні США з Мексикою.

Республіканці мають більшість у Палаті представників 221-212 голосів, але соратники Байдена, демократи, контролюють Сенат 51-49. Щоб стати законом, законопроєкт має пройти і Палату представників, і Сенат, а також бути підписаним Байденом.

Провідний демократ Сенату заявив, що республіканський законопроєкт буде "мертвим" після прибуття до верхньої палати, навіть якщо він пройде Палату представників.

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"Суть в тому, що це несерйозна пропозиція", – сказав журналістам лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

У Байдена теж дали зрозуміти, що президент накладе вето на такий законопроєкт, якщо він потрапить на його стіл.

"Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу і для нашої власної національної безпеки", – заявили в Адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому.

Сенатор Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті, сказав, що він вважає, що всі чотири питання потребують вирішення.

"Ми повинні розглянути всі ці чотири питання, всі чотири – Україна, Ізраїль, Тайвань і кордон", – сказав Макконнелл.

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з Джонсоном у вівторок після того, як дав свідчення в Сенаті. Під час слухань Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін заявили, що Україна потребує подальшої допомоги США для перемоги у боротьбі з російськими окупантами.

Речник Державного департаменту Метью Міллер повідомив, що вони обговорили питання, включаючи прохання Байдена про підтримку України та Ізраїлю.

Очікується, що республіканці ухвалять законопроєкт у Палаті представників вже цього тижня.

Теми: СШАІзраїльУкраїна
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