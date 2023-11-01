Росіяни розгорнули "Ланцети" для ударів по артилерії ЗСУ - Британська розвідка

За даними розвідки Великої Британії, російські загарбники розгорнули на фронті безпілотники-камікадзе "Ланцет" для ударів по артилерії Сил оборони.

Джерело: розвідувальний огляд міноборони Британії від 1 листопада, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Росія розгортає "Ланцети" для атак на пріоритетні цілі, і вони стають все більш помітними в ключовій контрбатарейній боротьбі, завдаючи ударів по ворожій артилерії".

Реклама:

Деталі: На думку британських аналітиків, малі безпілотні авіаційні комплекси односторонньої дії "Ланцет", найімовірніше, є одним з найефективніших нових засобів, які Росія розмістила в Україні за останні 12 місяців.

"Традиційно Росія використовувала малі БПЛА переважно для розвідки. Завдяки своїм ударним можливостям "Ланцет" став значною зміною в тому, як Росія використовує цю категорію озброєнь", – зазначають у Міноборони Британії.

"Ланцети" виробляються авіабудівною компанією ZALA Aero Group. ZALA також виробляє невеликі неозброєні БПЛА "Орлан-10", які Росія часто використовує разом з "Ланцетом" для виявлення цілей. У британській розвідці водночас відзначають, що Україна також досягла успіху з невеликими БПЛА.

ВІДЕО ДНЯ

Вони призначені для пілотування над територією противника, очікування на виявлення цілі, пікірування до неї і підриву.

Що було раніше: