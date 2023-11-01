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Українці назвали тих, хто має боротися з корупцією в першу чергу – опитування

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 листопада 2023, 12:35
Українці назвали тих, хто має боротися з корупцією в першу чергу – опитування
Корупція, ілюстратифне фото з gettyimages

Більшість українців вважають, що боротися з корупцією в країні насамперед мають Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Офіс президента, Служба безпеки, поліція тощо.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня − 13 жовтня

Дослівно: "Більшість респондентів – 54% – стверджують, що насамперед боротися з корупцією мають нові антикорупційні органи, створені після 2014 року. Водночас досить багато респондентів також говорять про президента / Офіс президента (43%) і умовно "старі" правоохоронні органи, як-от поліція, СБУ, прокуратура". 

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КМІС

Деталі: Як наголошують у КМІС, водночас, згідно з результатами опитування для Консультативної місії ЄС, наразі НАБУ довіряють 31% (не довіряють – 44%). 33% вважають, що антикорупційні органи здатні боротися з корупцією, а 56% вважають, що нездатні. 

 

У КМІС констатують, що корупція лишається потужним тригером для українців і, крім перемоги у війні, українці хочуть ефективної боротьби з корупцією. 

КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки  методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

ВІДЕО ДНЯ

Опитано 2007 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму та інших окупованих територій). 

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. 

Теми: опитуваннякорупціяНАБУОфіс президента
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