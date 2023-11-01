Група республіканців поставила умови Байдену для подальшої підтримки України

Восьмеро республіканців Палати представників США у своєму листі висунули умови президенту Джо Байдену для надання подальшої допомоги Україні та закликали відокремити додаткове фінансування для Ізраїлю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на лист, який опублікував конгресмен Майк Гарсія

Дослівно: "Проста стратегія "ми з вами, поки не переможемо" або "ми повинні перемогти" не є стратегією перемоги. Як Україна перемагає і скільки часу це займе? Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії виходу".

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Деталі: Підписанти листа висловлюють занепокоєння з приводу потенційної затримки критично важливого фінансування для Ізраїлю. Вони заявили, що переважна більшість конгресменів як у Палаті представників, так і в Сенаті, підтримали розгляд окремого фінансування для Ізраїлю та України.

Вони підкреслили, що Ізраїль і Україна мають перемогти, і "це зрозуміло". Однак, згідно з текстом, "американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемог".

Республіканці заявили, що визначили 12 "розумних і раціональних умов", які необхідно виконати, перш ніж "хоч один долар буде відправлено в Україну".

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Конгресмени вимагають, щоби президенти Джо Байден і Володимир Зеленський надали Конгресу США стратегію української перемоги.

Конгресмени очікують почути передбачувану ціну, пов’язану з виконанням стратегії виграшу. Вони вимагають, аби президент Байден та глава Пентагону Ллойд Остін чітко інформували американський народ про стан війни в Україні, включно з інформуванням про прогрес України на сьогодні, окреслення причин нинішньої "безвиході" та надання оновленої інформації щодо "весняного контрнаступу".

Вони хочуть почути, як американська зброя, що надсилається в Україну, допоможе виграти війну, а не просто продовжити її. Вони вимагають оцінки того, яка зброя не була відправлена, але могла змінити траєкторію війни до сьогодні.

"Поточна політика адміністрації лише продовжила страждання України, і Конгрес зобов’язаний зіграти певну роль у вирішенні того, які додаткові можливості слід запропонувати Україні", – йдеться у листі.

Конгресмени хочуть, аби Байден і Остін пояснили, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться, чи країни ЄС і НАТО також відмовляться від підтримки України, та чи зможе у такому випадку Україна вистояти і перемогти.

Міністерство фінансів і торгівлі США має звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії, зазначили конгресмени. США та всі члени НАТО повинні прийняти політику повних санкцій проти Росії, щоб вони включали всю нафту, зерно та рідкоземельні мінерали.

Конгресмени хочуть почути, чи узгоджуються між США та Україною цілі місії щодо Криму, та чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим.

Президенти Байден і Зеленський повинні продовжувати надавати Конгресу повний облік, наскільки це можливо, систем озброєнь, які були надіслані та використані на сьогодні.

Президент Байден повинен надати зобов’язання та докази того факту, що його адміністрація не ставить під загрозу графік і вартість критично важливих внутрішніх програм зброї або зобов’язань, взятих США щодо програм підтримки Тайваню та Ізраїлю.

"Доки ваша адміністрація не виконає ці умови, фінансування України не повинно розглядатися в Конгресі. З цієї причини вкрай важливо, щоб ви публічно вимагали, щоб фінансування оборони Ізраїлю розглядалося як окреме. Відмова зробити такий запит призведе до того, що ваші дії ще більше загрожуватимуть Ізраїлю під час одного з найнебезпечніших конфліктів з моменту його заснування", – заявили конгресмени.

Звернення до Байдена підписали конгресмени-республіканці Майк Гарсія, Том Макклінток, Даг Ламальфа, Ральф Норман, Бред Венстрап, Едріен Сміт, Скот Франклін та Ден Мойзер.

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