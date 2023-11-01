Осіння спека встановила новий рекорд у Києві

У столиці другий день поспіль тривають температурні рекорди.

Джерело: обсерваторія імені Срезневського в соцмережах

Деталі: За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 31 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7°С, що на 1,2°С вище попереднього рекордного показника 1926 року.

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Що передувало: 30 жовтня синоптики зафіксували на Київщині кілька температурних рекордів.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°C. Це на 2,3°C вище попереднього рекордного показника 2013 року.