Розвідники показали, як поцілили по ворожій РЛС "Подлет"

Розвідники ГУР у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіолокаційній станції 48Я6-К1 "Подлет".

Джерело: ГУР МОУ у Facebook

Деталі: Зазначається, що таке обладнання окупанти використовують для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.

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РЛС стояла у прикордонній зоні поблизу н.п. Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області.

"Внаслідок операції російська радіолокаційна станція 48Я6-К1 "Подлет" виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат", − підсумували у ГУР.