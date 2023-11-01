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Розвідники показали, як поцілили по ворожій РЛС "Подлет"

Ірина БалачукСереда, 1 листопада 2023, 13:44
Розвідники показали, як поцілили по ворожій РЛС Подлет
РЛС "Подлет". Фото ілюстративне з zvezdaweekly.ru

Розвідники ГУР у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіолокаційній станції 48Я6-К1 "Подлет".

Джерело: ГУР МОУ у Facebook

Деталі: Зазначається, що таке обладнання окупанти використовують для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.

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РЛС стояла у прикордонній зоні поблизу н.п. Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області.

"Внаслідок операції російська радіолокаційна станція 48Я6-К1 "Подлет" виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат", − підсумували у ГУР.

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Теми: розвідкаРосіявійна
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