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Макрон приїхав у Казахстан і похвалив Токаєва за відмову бути "васалом" — Росія стурбована

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 1 листопада 2023, 13:56
Макрон приїхав у Казахстан і похвалив Токаєва за відмову бути васалом — Росія стурбована
Емманюель Макрон, Касим-Жомарт Токаєв, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану в середу, 1 листопада, в рамках першого етапу своєї поїздки до країн Центральної Азії, він зустрівся з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим і похвали того за відмову бути "васалом будь-якої влади".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Макрона: "Франція цінує... шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади та прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами".

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Деталі: Він назвав візит "історичним" та повідомив, що обидві країни підписали ділові угоди, включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних і рідкісних металів.

"Я у жодному разі не недооцінюю геополітичні труднощі, тиск... який дехто може чинити на вас", – сказав Макрон.

Росія висловила стурбованість зростанням дипломатичної активності Заходу в колишніх радянських країнах Центральної Азії.

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У той час як у середу речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Казахстан як суверенна держава вільний розвивати зв’язки з будь-якими країнами, міністр закордонних справ Сергєй Лавров заявляв раніше, що Захід намагається відтягнути від РФ "сусідів, друзів і союзників".

Казахстан, а також Узбекистан, який наступним відвідає Макрон, відмовилися визнати анексію Росією українських територій і пообіцяли дотримуватися санкцій Заходу проти Москви, водночас називаючи як Росію, так і західні країни, своїми стратегічними партнерами.

"Ми поважаємо наших друзів, ми тут, коли ми їм потрібні, і ми поважаємо їхню незалежність", – сказав Макрон. 

"І у світі, де великі держави хочуть стати гегемонами, а регіональні сили стають непередбачуваними, добре мати друзів, які поділяють цю філософію", – додав французький президент.

Відповідаючи на запитання про візит Макрона, прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що Росія "дуже високо цінує" свої відносини з Казахстаном.

"Своєю чергою, ми маємо історичні зв'язки, зв'язки стратегічного партнерства з Казахстаном, вони наші союзники і наші інтереси об'єднані в багатьох міжнародних структурах", – сказав Пєсков журналістам.

Що було раніше:

  • Нещодавно президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відвідав Берлін, на зустрічі з ним канцлер Німеччини Олаф Шольц відзначив зусилля Казахстану щодо запобігання обходу санкцій проти Росії.
  • У жовтні міністри закордонних справ країн Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – погодилися продовжувати співпрацю з країнами ЄС щодо боротьби зі спробами Росії обійти санкції.

Теми: ФранціяКазахстанМакрон
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