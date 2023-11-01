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ГУР: Вкид про "смерть Путіна" мав перевірити реакцію росіян, це частина сценарію

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 листопада 2023, 15:41
ГУР: Вкид про смерть Путіна мав перевірити реакцію росіян, це частина сценарію
Путін, ілюстративне фото з Getty Images

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов вважає, що вкид про нібито смерть президента Росії Володимира Путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди, а також є інструментом впливу на самого Путіна і частиною певного сценарію.

Джерело: представник української військової розвідки Андрій Юсов в ефірі радіо NV

Пряма мова: "Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини... Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів.

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Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально Путіну вона мало чим допомагає, тому що в Росії є багато прихильників конспірологічних теорій. 

… Внутрішні протистояння в Росії тривають. Вони ширяться в різних формах, у тому числі у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях.

Базова (мета вкиду - ред.) – як подивитись на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці (чи повірили, як відреагували, на що готові), так і подивитись на реакцію персоналій, еліт, медіа (навіть пропагандистських ЗМІ).

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Таким чином імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати.

Це також інструмент впливу на самого Путіна чи схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пєсков (прессекретар Путіна - ред.) змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором.

Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій".

Деталі: Він також назвав подібні історії "корисним об'єктом для спостереження" для України.

Передісторія: 

  • Нещодавно деякі анонімні російські Telegram-канали заявили, що Путін помер ввечері 26 жовтня, після чого у РФ нібито розпочалася підготовка до держперевороту, адже публіці хотіли показати його двійника.
  • Секретар РНБО Олексій Данілова вважає, що російські інформаційні вкиди про "смерть Путіна" є частиною підготовки до його президентської кампанії.

Теми: ПутінРосіярозвідка
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