ГУР: Вкид про "смерть Путіна" мав перевірити реакцію росіян, це частина сценарію

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов вважає, що вкид про нібито смерть президента Росії Володимира Путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди, а також є інструментом впливу на самого Путіна і частиною певного сценарію.

Джерело: представник української військової розвідки Андрій Юсов в ефірі радіо NV

Пряма мова: "Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини... Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів.

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Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально Путіну вона мало чим допомагає, тому що в Росії є багато прихильників конспірологічних теорій.

… Внутрішні протистояння в Росії тривають. Вони ширяться в різних формах, у тому числі у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях.

Базова (мета вкиду - ред.) – як подивитись на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці (чи повірили, як відреагували, на що готові), так і подивитись на реакцію персоналій, еліт, медіа (навіть пропагандистських ЗМІ).

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Таким чином імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати.

Це також інструмент впливу на самого Путіна чи схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пєсков (прессекретар Путіна - ред.) змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором.

Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій".

Деталі: Він також назвав подібні історії "корисним об'єктом для спостереження" для України.

Передісторія: