Затримка постачання мільйона боєприпасів Україні: в ЄС пояснили причину

Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що затримки з наданням Україні обіцяних Євросоюзом артснарядів пов'язані з обмеженими можливостями військово-промислового комплексу.

Джерело: Науседа телеканалу LRT, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми повинні визнати, що ми ще не досягли тих обсягів, які необхідні для продовження надання цієї військової підтримки Україні".

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Деталі: Говорячи про фінансовий пакет у 50 млрд євро з боку ЄС на підтримку Києва, президент Литви запевнив, що політична воля для його ухвалення є. Він висловив сподівання, що консенсус щодо цього питання буде знайдений протягом декількох місяців.

"Питання в тому, чи вистачить цих грошей, адже мова йде про більш тривалий період часу, а це означає, що (сума) також повинна бути розділена на роки. Тоді ми отримаємо середньорічну суму, яка буде меншою, ніж 18 млрд (євро), виділених цього року", – сказала Науседа.

Водночас президент Литви наголосив, що країни домовилися повернутися до цього питання, якщо Києву дійсно знадобиться більше коштів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни-члени ЄС не гальмувати з постачанням обіцяних Україні боєприпасів.

Коментарі високопосадовців Литви з'явилися після публікації агентства Bloomberg, у якій йшлося, що ЄС відстає від планів надати Україні мільйон боєприпасів.

За даними ЗМІ, ЄС наразі досягнув лише близько 30% від запланованого обсягу поставок. Журналісти припускають, що до березня 2024 року Україні не встигнуть передати обіцяний мільйон боєприпасів.

Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.