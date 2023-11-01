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Окупанти обстріляли Запорізьку область: загинув чоловік, який йшов по вулиці

Альона Мазуренко Середа, 1 листопада 2023, 16:18
Окупанти обстріляли Запорізьку область: загинув чоловік, який йшов по вулиці

У середу 1 листопада російські окупанти обстріляли Запорізьку область, загинув цивільний, який у цей час йшов по вулиці.

Джерело: глава Запорізької ОВА Юрій Малашко

Дослівно: "1 листопада о 12:30 рашисти скоїли черговий терористичний акт проти цивільного населення - цинічно обстріляли одне із сіл Комишуваської ОТГ з РСЗВ.

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Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, який в цей час пересувався вулицею населеного пункту. Також пошкоджено приватні оселі місцевих жителів".

Теми: зарплатиобстрілокупаціявійна
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