Окупанти обстріляли Запорізьку область: загинув чоловік, який йшов по вулиці

У середу 1 листопада російські окупанти обстріляли Запорізьку область, загинув цивільний, який у цей час йшов по вулиці.

Джерело: глава Запорізької ОВА Юрій Малашко

Дослівно: "1 листопада о 12:30 рашисти скоїли черговий терористичний акт проти цивільного населення - цинічно обстріляли одне із сіл Комишуваської ОТГ з РСЗВ.

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Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, який в цей час пересувався вулицею населеного пункту. Також пошкоджено приватні оселі місцевих жителів".