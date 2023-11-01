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Армія Ізраїлю має "великі успіхи" у наземній операції в Газі – Міноборони

Євген КізіловСереда, 1 листопада 2023, 18:16
Армія Ізраїлю має великі успіхи у наземній операції в Газі – Міноборони
Солдати і бронетехніка ЦАХАЛу, фото: Getty Images

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має величезні досягнення у своїй наземній операції в Секторі Гази.

Джерело: заява міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта поблизу кордону зі Смугою Гази, яку передає The Times of Israel

Пряма мова: "Я вражений діями наших сил. Це цілеспрямовані, рішучі дії. Існує тісна співпраця між сухопутними і військово-повітряними силами…

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Є дуже важливі досягнення на полі бою: удари по терористах усіх рівнів, від бойовиків на полі бою до високопоставлених осіб".

Деталі: За словами міністра оборони, що мета ЦАХАЛу полягає у виявленні підземних тунелів і витісненні з них терористів.

Водночас він визнав, що у цій битві є жертви і з боку ізраїльтян, "як це буває в будь-якій битві". Галант має на увазі 15 солдатів ЦАХАЛу, які загинули в ході наземної операції.

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Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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