Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стало відомо, чим Захід пригрозив Росії та змусив припинити ядерний шантаж – FT

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 1 листопада 2023, 19:48
Стало відомо, чим Захід пригрозив Росії та змусив припинити ядерний шантаж – FT
Байден і Путін під час зустрічі у 2021 році, фото: Getty Images

Рік тому Сполучені Штати разом з Великою Британією і Францією пригрозили Росії певними наслідками, якщо та застосує ядерну зброю. Це надовго усунуло з російської риторики ядерні погрози.

Джерело: матеріал голови московського бюро Financial Times Макса Седдона, пише "Європейська правда"

Деталі: Президент РФ Владімір Путін уперше натякнув на можливість завдати обмеженого ядерного удару по Україні у промові напередодні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. А після анексії чотирьох українських областей – пообіцяв "використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні" для захисту цих завоювань.

Реклама:

"Ці погрози спонукали США, Велику Британію і Францію пообіцяти відповідь за допомогою конвенційних озброєнь", – пише Седдон, посилаючись на неназваних чинних нинішніх і колишніх посадовців.

За словами співрозмовників FT, свою роль зіграв і лідер Китаю Сі Цзіньпін, який особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї, зокрема під час візиту до Москви в березні 2023 року.

Нагадаємо: Раніше про можливу конвенційну відповідь Заходу на ядерний удар Росії по Україні допускали експерти. Співрозмовники журналістів у НАТО говорили про "фізичну відповідь", але без конкретики.

ВІДЕО ДНЯ

Зрештою, вже минулої осені Путін визнав, що використання тактичної ядерної зброї не має "ні політичного, ні військового сенсу", і практично перестав говорити про ядерні погрози.

Нині ж РФ вдається до теми ядерної зброї, намагаючись стримувати подальшу військову підтримку України з боку Заходу, пише Макс Седдон із Financial Times, посилаючись на опитаних експертів.

Серед іншого, він розпорядився дислокувати ядерні заряди в сусідній Білорусі, а також ініціював скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, що може прокласти шлях до відновлення атомних випробувань вперше після розпаду СРСР.

Минулого тижня російська військова верхівка доповіла Владіміру Путіну про навчання Стратегічних ядерних сил РФ, під час яких ті відпрацювали "завдання масованого ядерного удару" у відповідь на удар противника.

Теми: Росіяядерна зброяСШАЗахід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Без екстрадиції: ексгенерал СБУ Наумов вийде на волю в Сербії вже у грудні – ВВС

фотоСБУ викрила доцента харківського університету, який працював на російську розвідку

У Сенаті США розповіли, коли розглянуть допомогу Україні та Ізраїлю

фото, відео, доповненоРосіяни вдарили ракетою по Селидовому на Донеччині: є загибла, під завалами шукають людей

Ізраїль розпочав військову операцію у головній лікарні Сектора Гази

Сі Цзіньпін прибув у Сан-Франциско

Усі новини...
Росія
Російського пропагандиста видворили з Болгарії та заборонили в’їзд до ЄС
ГУР: Вкид про "смерть Путіна" мав перевірити реакцію росіян, це частина сценарію
Росія перемістила вертольоти з окупованого Бердянська до Таганрога – ЗМІ
Останні новини
11:56
Галюцинувати: Кембриджський словник назвав слово 2023 року, пов'язане з ШІ
11:51
Поїздки Путіна в Ростов і анонс пресконференції свідчать про підготовку до виборів − Британська розвідка
11:41
Колега пропагандиста Соловйова та ідеолог "денацифікації" отримав 10 років заочно в Україні
11:33
Деякі села окупованої лівобережної Херсонщини вже безлюдні
11:29
Російський університет в обхід санкцій купив у Канаді систему виявлення дронів – ЗМІ
11:15
Без екстрадиції: ексгенерал СБУ Наумов вийде на волю в Сербії вже у грудні – ВВС
11:14
Росіяни почали готуватися до "виборів" Путіна на окупованих територіях – мер Мелітополя
11:03
Вибухи у космосі можуть послабити щит Землі, який захищає її від сонячної радіації – дослідження
11:02
OpenAI призупиняє нові реєстрації в платній версії ChatGPT через величезний попит
10:54
У Румунії симпатія до Росії за 10 років знизилася вдвічі, до України й Молдови – зросла
Усі новини...
Реклама: