В Івано-Франківську також виявили гепатит А

У Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні станом на 1 листопада перебувають семеро людей з гепатитом A.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на заступницю генерального директора медзакладу Наталію Дьоміну.

Деталі: Серед хворих четверо дорослих і троє дітей. За інформацією лікарки, від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит A.

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Пряма мова: "Цифра 12 ні про що не свідчить. Але з точки зору епідеміології ми на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів. Особливо — гепатиту A, тому що він має циклічність у п'ять-сім років. У нас останні спалахи цієї хвороби реєструвалися у 2017-2018 роках. Якщо порівнювати з 2022 роком, то є ріст захворюваності".

Що передувало:

24 жовтня на Вінниччині зафіксували спалах гепатиту А – тоді зареєстрували 74 випадки зараження.

31 жовтня у Вінницькій області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах інфекції.