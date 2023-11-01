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Залужний заговорив про ухилянтів і резерви: Прогалини в законодавстві

Євген КізіловСереда, 1 листопада 2023, 21:49
Залужний заговорив про ухилянтів і резерви: Прогалини в законодавстві
валерій залужний, Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний назвав п'ять пріоритетів, які потрібні Україні, щоб вистояти у війні з Росією. Один з них – необхідність нарощування резервів.

Джерело: Залужний у своїй колонці на The Economist

Пряма мова: "Моїм п'ятим і останнім пріоритетом є нарощування резервів. Росія не змогла скористатися своєю значною перевагою в людських ресурсах, оскільки Владімір Путін побоюється, що загальна мобілізація може спричинити політичну кризу, а також тому, що Росія не може підготувати і спорядити достатню кількість людей.

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Однак в України також обмежені можливості тренувати резерви на власній території. Ми не можемо легко проводити ротацію солдатів на фронті. Більше того, Росія може завдати удару по навчальних центрах. Також в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків".

Деталі: За словами Залужного, Україна намагається вирішити ці проблеми. Запроваджується єдиний реєстр військовозобов'язаних, також планується розширити категорію громадян, які можуть бути призвані. Крім того, запроваджується "бойове стажування", яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих та навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для підготовки.

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Теми: ЗалужнийЗбройні силимобілізація
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