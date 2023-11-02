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Через тактичну авіацію ворога втретє за ніч було оголошено тривогу

Олена ІвашківЧетвер, 2 листопада 2023, 06:07
Через тактичну авіацію ворога втретє за ніч було оголошено тривогу
Фото ілюстраційне Getty Images

У ніч на 2 листопада через активність ворожої тактичної авіації повітряну тривогу у південно-східних областях було оголошено тричі.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Спочатку тривогу було оголошено у Херсонській та Запорізькій областях, через кілька хвилин вона поширилась на Дніпропетровську область.

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О 1.33 вона була скасована у всіх областях.

О 2.00 тривога була оголошена у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

Вона тривала близько 25 хвилин.

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Втретє за ніч небезпеку оголосили близько 6.00. Повітряники повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Тривогу було оголошено у Херсонській та Миколаївській областях. Незадовго її скасували.

Мапа повітряних тривог станом на 6.00
Мапа повітряних тривог станом на 6.00

Теми: повітряна тривога
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