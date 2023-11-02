Через тактичну авіацію ворога втретє за ніч було оголошено тривогу
У ніч на 2 листопада через активність ворожої тактичної авіації повітряну тривогу у південно-східних областях було оголошено тричі.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Деталі: Спочатку тривогу було оголошено у Херсонській та Запорізькій областях, через кілька хвилин вона поширилась на Дніпропетровську область.
О 1.33 вона була скасована у всіх областях.
О 2.00 тривога була оголошена у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Вона тривала близько 25 хвилин.
Втретє за ніч небезпеку оголосили близько 6.00. Повітряники повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та існує загроза застосування авіаційного озброєння.
Тривогу було оголошено у Херсонській та Миколаївській областях. Незадовго її скасували.