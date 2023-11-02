США під час тестового запуску знищили міжконтинентальну балістичну ракету

США знищили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III над Тихим океаном 1 листопада під час тестового запуску з бази космічних сил Ванденберг (Каліфорнія).

Джерело: пресслужба бази Ванденберг ВПС США

Деталі: За словами військових, під час тестового запуску трапилася аномалія, якась несподіванка.

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Оскільки аномалії можуть виникати внаслідок багатьох факторів, пов’язаних із самою робочою платформою або тестовим обладнанням, для виявлення причини необхідний ретельний аналіз.

Формується група аналізу запуску, щоб дослідити причину.