Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США під час тестового запуску знищили міжконтинентальну балістичну ракету

Олена ІвашківЧетвер, 2 листопада 2023, 01:49
США під час тестового запуску знищили міжконтинентальну балістичну ракету
Запуск ракети LGM-30G Minuteman III, фото military.com

США знищили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III над Тихим океаном 1 листопада під час тестового запуску з бази космічних сил Ванденберг (Каліфорнія).

Джерело: пресслужба бази Ванденберг ВПС США

Деталі: За словами військових, під час тестового запуску трапилася аномалія, якась несподіванка. 

Реклама:

Оскільки аномалії можуть виникати внаслідок багатьох факторів, пов’язаних із самою робочою платформою або тестовим обладнанням, для виявлення причини необхідний ретельний аналіз.

Формується група аналізу запуску, щоб дослідити причину. 

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: У Росії хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" в Харківській області

відеоУ Варшаві почалися протести через затримання екскерівників МВС

У Білому Домі підтвердили, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР

У голови Пентагону Ллойда Остіна виявили рак простати

У сім’ї Гринкевичів відреагували на корупційний скандал

фотоУмєров і Залужний з'їздили на позиції поблизу Куп’янська: "Ворогу не сподобається"

Усі новини...
США
У США арештували чотирьох росіян через контрабанду електроніки для армії РФ
У Держдепі США стурбовані будь-якою активністю ПВК "Вагнер"
Стало відомо, чим Захід пригрозив Росії та змусив припинити ядерний шантаж – FT
Останні новини
10:20
В Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків
10:19
фотоДослідники показали перші зображення з рентгенівського телескопа XRISM
10:08
"Майдан – це вже була війна". Батьки Героя Небесної Сотні Романа Гурика про десять років життя після Революції
10:00
фото Кім Чен Ин відвідав військові заводи і пригрозив перетворити Південну Корею на попіл
09:58
Заступник командувача Сил ТрО Собко залишає посаду
09:55
КолонкаМобілізація змусила хоч частково поважати військових – Дмитро Рясний
09:41
В ОП кажуть, що перейшли до опрацювання проєкту угоди з Британією щодо "гарантій безпеки"
09:37
Росіяни за добу поранили 4 цивільних у 2 областях
09:02
ЗМІ: Радник Байдена обговорив у Катарі звільнення захоплених ХАМАС заручників
08:55
оновлено від 8:04По всій Україні майже годину лунала тривога: в Росії злітав МіГ
Усі новини...
Реклама: