США під час тестового запуску знищили міжконтинентальну балістичну ракету
Четвер, 2 листопада 2023, 01:49
США знищили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III над Тихим океаном 1 листопада під час тестового запуску з бази космічних сил Ванденберг (Каліфорнія).
Джерело: пресслужба бази Ванденберг ВПС США
Деталі: За словами військових, під час тестового запуску трапилася аномалія, якась несподіванка.
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Оскільки аномалії можуть виникати внаслідок багатьох факторів, пов’язаних із самою робочою платформою або тестовим обладнанням, для виявлення причини необхідний ретельний аналіз.
Формується група аналізу запуску, щоб дослідити причину.