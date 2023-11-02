Російські війська б'ють по Авдіївці артилерією і готуються до нової хвилі атак – ISW

Російські війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі надзвичайно виснажливих наземних атак піхоти на українські позиції в районі Авдіївки.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що російські війська поблизу Авдіївки значно сповільнили темп наземних атак з півночі і півдня від Авдіївки на користь потужного вогню по українських передових позиціях і поблизу тилових районів. Можливо, російські війська ведуть кампанію блокування українських військових у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь, швидше за все, є повітряною та артилерійською підготовкою поля бою перед новою хвилею російських нападів.

Реклама:

Інші російські військові блогери також охарактеризували ці дії, як "підготовчу підтримку", імовірно, для подальших нападів.

Можливо, російські війська готуються до переходу до фронтових ударів на чолі з піхотою після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати значні втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня.

Геолокаційний проект GeoConfirmed використовував доступні супутникові зображення, щоб підтвердити, що російські сили втратили або їм пошкодили 197 машин з 9 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ

99 машин вони втратили під час першої хвилі штурму між 9 і 13 жовтня. 94 машини під час другої хвилі між 14 і 23 жовтня.

Окрім цього, є чотири підтверджених і 18 потенційно втрачених транспортних засоби між 24 і 31 жовтня.

GeoConfirmed охарактеризував російські дії під Авдіївкою як найвитратніші у війні в Україні.

Аналітики ISW наголосили, що нинішня ситуація біля Авдіївки є прикладом неспроможності російського Генштабу засвоїти та застосувати уроки, пройдені російськими військами під час попередніх невдалих наступів в Україні.