Творчий тандем Ірина Цілик та Артем Чех увійшли до рейтингу УП 100

Ірина Цілик та Артем Чех на фестивалі Meridian Cherowitz 2022. Фото публікується з дозволу авторки Юлії Вебер

"Українська правда" та незалежні експерти обрали сотню українців, які увійшли до рейтингу лідерів УП 100.

Кінорежисерка Ірина Цілик та письменник Артем Чех увійшли як подружжя до категорії "Культура". Експерти Української правди відзначили вклад цього творчого тандему в розвиток української культури під час війни.

Обидва митці, безперечно, самодостатні творчі особистості. Ірина є володаркою Шевченківської премії та відзнаки "Найкраща режисура" американського Sundance Film Festival за документальний фільм "Земля блакитна ніби апельсин". Артем є володарем відзнаки Книга року ВВС-2021 за роман "Хто ти такий?"

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За цим романом Ірина та Артем разом зняли художній фільм "Я і Фелікс": вона - як режисер, він - як сценарист. Прем’єра стрічки відбулась вже під час повномасштабного вторгнення на Варшавському кінофестивалі у жовтні минулоріч.

З початком вторгнення Артем знову став до лав ЗСУ - захищав Київщину, воював під Бахмутом. Між боями Артем продовжував писати у закордонні видання. А у коротких відпустках - брати участь в міжнародних подіях разом зі своєю дружиною.

Попри відстань та обставини війни, Артем та Ірина посилюють одне одного, є прикладом паритетного партнерства і безкомпромісного бачення, яке транслюють на міжнародну аудиторію та в Україні. Вони обоє відстоюють думку, що поширення міжнародного впливу російської культури та її від’єднання від злочинних дій в Україні є неприпустимим. Росія є злом як в своїх воєнних злочинах, так і в своїй колонізаційній культурній політиці.

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2015-2016 роках Артем уже служив в АТО, свій досвід у якому описав у книзі "Точка нуль". Ця книга вже перекладена на англійську, німецьку, польську мови.

В рейтинг УП увійшли й інші представники культури, митці та арт-менеджери. Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід і дізнайся!

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням.

Генеральними партнерами заходу стали юридична компанія ADER HABER, ІНТЕРПАЙП і ВГО "ФРНГ".