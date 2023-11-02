Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після втрати кількох С-400 в Україні Росія послабить ППО в інших місцях – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 2 листопада 2023, 10:40
Після втрати кількох С-400 в Україні Росія послабить ППО в інших місцях – розвідка Британії
ЗРК с-400, ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

У Міноборони Британії вважають, що після втрати кількох ЗРК великої дальності в Україні Росії доведеться послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії щодо війни в Україні, "Європейська правда"

Деталі: Росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки ЗРК великої дальності внаслідок українських ударів протягом останнього тижня, зазначили британські аналітики. 26 жовтня 2023 року російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки SA-21 (С-400) були знищені в Луганській області.

Реклама:

Українські джерела повідомили про додаткові втрати російської протиповітряної оборони в Криму.

Як підкреслили у МО Британії, Росія вже давно надає пріоритет потужним, високотехнологічним зенітно-ракетним комплексам великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії. 

Нещодавні втрати підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, найімовірніше, збільшить і без того значне навантаження на системи і операторів, що залишилися. 

ВІДЕО ДНЯ

Існує реальна можливість того, що, замінюючи знищені системи в Україні, Росія послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах, зазначили британські аналітики.

Що передувало: 

Теми: РосіяВелика БританіяППОзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський неанонсовано прибув до Литви

фото Кім Чен Ин відвідав військові заводи і пригрозив перетворити Південну Корею на попіл

ISW: У Росії хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" в Харківській області

відеоУ Варшаві почалися протести через затримання екскерівників МВС

У Білому Домі підтвердили, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР

У голови Пентагону Ллойда Остіна виявили рак простати

Усі новини...
Росія
Затриманий у Франції російський мільярдер вийшов під заставу у 8 мільйонів євро
Залужний: Ситуація зайшла у глухий кут, було помилкою сподіватися на виснаження Росії
Захисники за добу знищили 930 окупантів і літак
Останні новини
12:32
Оголосили лауреатів премії "Львів – місто літератури ЮНЕСКО"
12:28
Рада візьметься за мобілізацію у четвер
12:27
Розмір індексації пенсій в 2024 році розрахують в лютому - Мінсоцполітики
12:24
Поліція встановила вже 7 сімох загиблих у Покровську та Рівному
12:15
Розвідка запускає проєкт для пошуку росіянами полонених окупантів
12:11
Бум буріння нафти в Росії доводить її стійкість до санкцій Заходу – Bloomberg
12:05
Іран розробив новий "Шахед" для атак Росії по високоцінним цілям в Україні – ЗМІ
11:55
Вбив кухонним ножем і втік: з’явилися деталі підозри сину судді Аблова
11:49
ВМС США та Британії відбили наймасованішу атаку хуситів у Червоному морі
11:11
Вчені дослідили препарат Ozempic на ризик появи суїцидальних думок
Усі новини...
Реклама: