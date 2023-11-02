Після втрати кількох С-400 в Україні Росія послабить ППО в інших місцях – розвідка Британії

У Міноборони Британії вважають, що після втрати кількох ЗРК великої дальності в Україні Росії доведеться послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії щодо війни в Україні, "Європейська правда"

Деталі: Росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки ЗРК великої дальності внаслідок українських ударів протягом останнього тижня, зазначили британські аналітики. 26 жовтня 2023 року російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки SA-21 (С-400) були знищені в Луганській області.

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Українські джерела повідомили про додаткові втрати російської протиповітряної оборони в Криму.

Як підкреслили у МО Британії, Росія вже давно надає пріоритет потужним, високотехнологічним зенітно-ракетним комплексам великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.

Нещодавні втрати підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, найімовірніше, збільшить і без того значне навантаження на системи і операторів, що залишилися.

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Існує реальна можливість того, що, замінюючи знищені системи в Україні, Росія послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах, зазначили британські аналітики.

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